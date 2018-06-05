Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве 6 июня

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве на 6 июня в связи с усилением ветра. «Погода потенциально опасна», — сказано в сообщении Гидрометцентра России

По прогнозам, в ночь с 5 на 6 июня в столице пройдет небольшой дождь. Столбики термометров покажут плюс 6–8 градусов. В среду, 6 июня, скорость ветра составит 5–10 метров, а в порывах может достигать 15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 12–14 градусов тепла.

Наряду со столичным регионом, повышенный уровень погодной опасности объявлен в соседних Смоленской, Рязанской и Тульской областях.

Ранее МЧС сообщило об усилении ветра в столице во вторник, 5 июня. Скорость ветра в порывах может достигать 18 метров в секунду, уточнили в ведомстве. Местами ожидается дождь, а дневная температура будет на несколько градусов ниже нормы.

По прогнозам метеорологов, высокая вероятность порывистого ветра сохранится до конца недели. Это связано с тем, что погоду в столичном регионе будут определять циклоны.