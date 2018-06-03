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В Азербайджане паводок разрушил автомобильный и пешеходный мосты
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В Азербайджане паводок разрушил автомобильный и пешеходный мосты 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: © РИА Новости / Мурад Оруджев
БАКУ, 3 июн — РИА Новости. Наводнение продолжается на территории Гекчайского района Азербайджана, в месте, где протекает река Гекчай, автомобильный и пешеходный мосты были разрушены паводком, сообщил РИА Новости пресс-секретарь государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.
Начавшиеся с вечера 1 июня сильные ливни в Гейчае, Исмаиллы, Габале вызвали повышение уровня воды в реке Гейчай. Как сообщили РИА Новости очевидцы, создалась опасность для жителей города Гейчай, а также сел Джяирли, Поту, Чярякя и других. В результате селя был нанесен ущерб посевным участкам, фруктовым садам.
По словам Наджафли, автомобильный мост и пешеходный переход через реку были взяты под контроль.
"Въезд на автомобильный мост был разрушен паводком, тем самым закрыт вход в район. Расположенный неподалеку от моста старый пешеходный мост также был разрушен. Сотрудники нашего ведомства со вчерашнего вечера держат территорию под контролем", — сказал Наджафли.
Он также отметил, что восстановительные работы начнутся, как только уменьшится уровень воды.
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