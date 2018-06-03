Тропический циклон принесет обильные осадки в Южный Китай

Гуанчжоу , 3 июня / Синьхуа / — По мере приближения тропического циклона, с 6 по 8 июня в некоторых районах провинций Хайнань и Гуандун на юге Китая ожидается дождливая погода.

Тропический циклон в воскресенье утром находился в морской акватории примерно в 370 км к юго-западу от города Саньша провинции Хайнань. В ближайшие дни он, постепенно набирая силу, будет двигаться в сторону приморских районов провинций Хайнань и Гуандун.

По прогнозам синоптиков, тропический циклон принесет ливни в западные районы провинции Гуандун и район дельты реки Чжуцзян.

В администрации провинции Гуандун предупредили, что тропический циклон может эффективно смягчить засуху, но при этом вызвать наводнения.

Согласно данным, с начала этого года количество осадков в провинции Гуандун составило 415,2 мм, что на 39 проц. меньше среднего показателя прошлых лет. В настоящее время от засухи страдают восточные и северные районы этой провинции. -0-