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Тропический циклон принесет обильные осадки в Южный Китай
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Тропический циклон принесет обильные осадки в Южный Китай 

ИА Синьхуа 1 час назад
Гуанчжоу, 3 июня /Синьхуа/ — По мере приближения тропического циклона, с 6 по 8 июня в некоторых районах провинций Хайнань и Гуандун на юге Китая ожидается дождливая погода.
Тропический циклон в воскресенье утром находился в морской акватории примерно в 370 км к юго-западу от города Саньша провинции Хайнань. В ближайшие дни он, постепенно набирая силу, будет двигаться в сторону приморских районов провинций Хайнань и Гуандун.
По прогнозам синоптиков, тропический циклон принесет ливни в западные районы провинции Гуандун и район дельты реки Чжуцзян.
В администрации провинции Гуандун предупредили, что тропический циклон может эффективно смягчить засуху, но при этом вызвать наводнения.
Согласно данным, с начала этого года количество осадков в провинции Гуандун составило 415,2 мм, что на 39 проц. меньше среднего показателя прошлых лет. В настоящее время от засухи страдают восточные и северные районы этой провинции. -0-
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