Площадь лесных пожаров в России значительно выросла

По данным Авиалесоохраны, по итогам понедельника, 4 июня, в регионах России лесными пожарами охвачено около 71,2 тысячи гектара. В течение суток пройденная огнем площадь выросла на 7,8 тысячи гектара.

На начало суток 4 мая в России действовали 78 лесных пожаров на площади 63,4 тысячи гектара, в том числе наиболее крупные: в Приамурье — на площади около 45,3 тысячи гектара, и в Хабаровском крае — 13,2 тысячи гектара, передает ТАСС

К борьбе с огнем привлечены более 2,6 тысячи человек, задействовано около 450 единиц техники. Для авиационного мониторинга и тушения пожаров с воздуха используются и 70 воздушных судов.