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В Анапе спасли пять человек во время пожара в частном доме
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В Анапе спасли пять человек во время пожара в частном доме 

360tv.ru 58 минут назад
Частный дом и автомобиль загорелись в селе Супсех под Анапой. Об этом сообщил корреспондент телеканала «360».
На кадрах видно, что местные переживают о том, что пламя начинает перекидываться на соседнее строение. Об этом они кричат подъезжающим сотрудникам МЧС.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурных в 11:09. По указанному адресу выехали 10 человек и две единицы техники. На место они прибыли в 11:20. Спустя 15 минут сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание, а в 12:02 они полностью ликвидировали пожар.
Общая площадь возгорания — 100 квадратных метров.
Сообщается, что профессионалы спасли из пламени пятерых человек. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.
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