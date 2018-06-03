В Анапе спасли пять человек во время пожара в частном доме

Частный дом и автомобиль загорелись в селе Супсех под Анапой . Об этом сообщил корреспондент телеканала «360».

На кадрах видно, что местные переживают о том, что пламя начинает перекидываться на соседнее строение. Об этом они кричат подъезжающим сотрудникам МЧС

Информация о пожаре поступила на пульт дежурных в 11:09. По указанному адресу выехали 10 человек и две единицы техники. На место они прибыли в 11:20. Спустя 15 минут сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание, а в 12:02 они полностью ликвидировали пожар.

Общая площадь возгорания — 100 квадратных метров.

Сообщается, что профессионалы спасли из пламени пятерых человек. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет.