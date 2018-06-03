В Невском районе Петербурга горит кровля здания на площади 300 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 3 июня. / ТАСС /. Кровля одноэтажного здания на площади 300 кв. м горит в Невском районе Петербурга, сообщили ТАСС в управлении МЧС по городу.

"Горит кровля в одноэтажном здании, площадь возгорания — 300 кв. м, на месте работают пожарные подразделения, сведений о пострадавших нет", — сказали в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе уточнили, что здание является заброшенным и расположено на Железнодорожном проспекте. На месте ЧП работают 30 пожарных и шесть единиц спецтехники. В управлении МЧС также отметили что существует угроза распространения огня, возгоранию присвоен второй ранг сложности.

Как пишут очевидцы инцидента в социальных сетях, столб дыма от горящего здания виден за несколько километров от пожара.