Ещё
В Невском районе Петербурга горит кровля здания на площади 300 кв. м
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Невском районе Петербурга горит кровля здания на площади 300 кв. м 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Кровля одноэтажного здания на площади 300 кв. м горит в Невском районе Петербурга, сообщили ТАСС в управлении МЧС по городу.
"Горит кровля в одноэтажном здании, площадь возгорания — 300 кв. м, на месте работают пожарные подразделения, сведений о пострадавших нет", — сказали в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе уточнили, что здание является заброшенным и расположено на Железнодорожном проспекте. На месте ЧП работают 30 пожарных и шесть единиц спецтехники. В управлении МЧС также отметили что существует угроза распространения огня, возгоранию присвоен второй ранг сложности.
Как пишут очевидцы инцидента в социальных сетях, столб дыма от горящего здания виден за несколько километров от пожара.
ТАСС: последние новости
"Союз дачников Подмосковья" попросил губернатора организовать избирательные участки в СНТ Семь человек погибли на Кубе из-за наводнений, вызванных штормом "Альберто" В КНР заявили о формировании нового разрушительного тайфуна в Южно-Китайском море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Австрия закроет небо из-за Путина331
«Они все равно умрут, без вариантов»142
Мировые перевозчики заявили об «очень плохой новости»83
В Госдуме ответили возмущенному Лукашенко99
«Смертельное пике»: как падал Ту-14435
Видео
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
04:15
В Госдуме ответили возмущенному Лукашенко
СНГ В мире
06:22
Австрия закроет небо из-за Путина
Политика В мире
03:13
«Креатив с гробами»: новая акция в Киеве
В мире Статьи
01:09
Москву «затопит» в июне
Общество Новости Москвы
03:01
Школьник задал Путину вопрос и «остался в очереди»
Общество Политика
00:17
Агент ФБР сделал сальто на танцполе и выстрелил в зрителя
Происшествия Вещи
00:46
Дапкунайте распугала гостей «Кинотавра»
Шоу-бизнес
00:38
Появилось видео с места спецоперации в Дагестане
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение