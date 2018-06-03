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Столичный Роспотребнадзор контролирует ситуацию с задержками рейсов в аэропорту Внуково
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Столичный Роспотребнадзор контролирует ситуацию с задержками рейсов в аэропорту Внуково 

Агентство «Москва» 1 час назад
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве контролирует ситуацию с задержками рейсов в аэропорту Внуково, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Роспотребнадзор осуществляет контроль за соблюдением прав потребителей при задержке рейсов в международном аэропорту Внуково круглосуточно. Управление Роспотребнадзора по Москве сообщает, что в международном аэропорту Внуково за период времени с 09:00 2 июня 2018 г. до 09:00 3 июня 2018 г. задержаны на вылет более 14 часов три рейса авиакомпании «BUL AIR LTD». Причинами задержки рейсов явилось несвоевременное принятие решения по использованию резервного воздушного судна», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры задержанных рейсов были бесплатно обеспечены предоставленными услугами в соответствии с требованиями п. 99 федеральных авиационных правил (ФАП) «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров и грузоотправителей, грузополучателей», утвержденными приказом Минтранса России.
«При установлении факта задержки или отмены рейсов проводится разъяснительная работа с пассажирами по вопросам соблюдения прав пассажиров и соблюдения требований ФАП авиаперевозчиками. Администрацией аэропорта Внуково проводится звуковое информирование пассажиров о их правах при задержках рейсов», — заключили в Роспотребнадзоре.
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