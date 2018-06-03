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Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с задержками рейсов во Внуково
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Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с задержками рейсов во Внуково 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Представители управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве взяли под контроль ситуацию с задержками авиарейсов в аэропорту Внуково, передает агентство городских новостей «Москва».
"Роспотребнадзор осуществляет контроль за соблюдением прав потребителей при задержке рейсов в международном аэропорту Внуково круглосуточно. Управление Роспотребнадзора по Москве сообщает, что в международном аэропорту Внуково за период времени с 9:00 2 июня 2018 г. до 9:00 3 июня 2018 г. задержаны на вылет более 14 часов три рейса авиакомпании «BUL AIR LTD». Причинами задержки рейсов явилось несвоевременное принятие решения по использованию резервного воздушного судна", — отметили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что пассажирам задержанных рейсов предоставили горячее питание и прохладительные напитки.
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