Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с задержками рейсов во Внуково

"Роспотребнадзор осуществляет контроль за соблюдением прав потребителей при задержке рейсов в международном аэропорту Внуково круглосуточно. Управление Роспотребнадзора по Москве сообщает, что в международном аэропорту Внуково за период времени с 9:00 2 июня 2018 г. до 9:00 3 июня 2018 г. задержаны на вылет более 14 часов три рейса авиакомпании «BUL AIR LTD». Причинами задержки рейсов явилось несвоевременное принятие решения по использованию резервного воздушного судна", — отметили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что пассажирам задержанных рейсов предоставили горячее питание и прохладительные напитки.