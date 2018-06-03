Ещё
В Тайланде умер черный дельфин, проглотив 80 пластиковых пакетов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тайланде умер черный дельфин, проглотив 80 пластиковых пакетов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На юге Тайланда обнаружили погибающего черного дельфина. Животное весом около 500 кг и диной около 4,5 метра доставили в специальное место, но попытки спасти дельфина оказал тщетны. В животе у него нашли 80 пластиковых пакетов, которые весили примерно 8 кг, пишет Известия. Отмечается, что ежегодно в Таиланде из-за пластиковых отходов погибает более трехсот морских обитателей, включая дельфинов, черепах и китов.
Ранее японские ученые заявили, что пластиковый мусор добрался даже до самой труднодоступной точки нашей планеты: дна Марианской впадины.
На глубине 10 898  метров специалисты, изучающие концентрацию мусора в океанах, обнаружили фрагменты пластикового пакета.
По словам ученых, сильнее всего загрязняют океаны одноразовые предметы. 90 процентов всех пластиковых загрязняющих океаны макрочастиц — именно фрагменты таких вещей. На глубине свыше шести километров этот показатель доходит до 92 процентов.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Самолет из Челябинской области сел в Москве с поломанным шасси Экстренное предупреждение поступило от МЧС по Новосибирской области Обрушилась кровля, эвакуировали жильцов: в пятиэтажке Краснодара произошел пожар
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Австрия закроет небо из-за Путина331
«Они все равно умрут, без вариантов»142
Мировые перевозчики заявили об «очень плохой новости»83
В Госдуме ответили возмущенному Лукашенко99
«Смертельное пике»: как падал Ту-14435
Видео
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
04:15
В Госдуме ответили возмущенному Лукашенко
СНГ В мире
06:22
Австрия закроет небо из-за Путина
Политика В мире
03:13
«Креатив с гробами»: новая акция в Киеве
В мире Статьи
01:09
Москву «затопит» в июне
Общество Новости Москвы
03:01
Школьник задал Путину вопрос и «остался в очереди»
Общество Политика
00:17
Агент ФБР сделал сальто на танцполе и выстрелил в зрителя
Происшествия Вещи
00:46
Дапкунайте распугала гостей «Кинотавра»
Шоу-бизнес
00:38
Появилось видео с места спецоперации в Дагестане
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение