В Тайланде умер черный дельфин, проглотив 80 пластиковых пакетов

На юге Тайланда обнаружили погибающего черного дельфина. Животное весом около 500 кг и диной около 4,5 метра доставили в специальное место, но попытки спасти дельфина оказал тщетны. В животе у него нашли 80 пластиковых пакетов, которые весили примерно 8 кг, пишет Известия. Отмечается, что ежегодно в Таиланде из-за пластиковых отходов погибает более трехсот морских обитателей, включая дельфинов, черепах и китов.

Ранее японские ученые заявили, что пластиковый мусор добрался даже до самой труднодоступной точки нашей планеты: дна Марианской впадины.

На глубине 10 898 метров специалисты, изучающие концентрацию мусора в океанах, обнаружили фрагменты пластикового пакета.

По словам ученых, сильнее всего загрязняют океаны одноразовые предметы. 90 процентов всех пластиковых загрязняющих океаны макрочастиц — именно фрагменты таких вещей. На глубине свыше шести километров этот показатель доходит до 92 процентов.