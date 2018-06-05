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«Желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе на 6 июня из‑за сильного ветра
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«Желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе на 6 июня из‑за сильного ветра 

РИАМО 1 час назад
Фото: Wikimedia Commons
В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на 6 июня из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.
Такой же уровень опасности из-за ветра объявили на территории Смоленской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Курской и Белгородской областей. В Брянской и Орловской областях объявили следующий, «оранжевый» уровень, который обозначает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.
В Подмосковье и Москве 6 июня будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит плюс 6-8 градусов, днем — 12-14. Порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду.
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