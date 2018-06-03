Тела мексиканцев, погибших в авиакатастрофе на Кубе, доставили на родину

Тела шестерых граждан Мексики , которые стали жертвами крушения самолета Boeing 737‐200 на Кубе , доставлены на родину, сообщает телеканал «360».

Известно, что на данный момент тела всех погибших граждан Мексики выданы их родственникам для захоронения. Среди жертв четверо членов экипажа и две пассажирки воздушного судна, потерпевшего крушение на Кубе.