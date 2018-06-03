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Тела мексиканцев, погибших в авиакатастрофе на Кубе, доставили на родину
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Тела мексиканцев, погибших в авиакатастрофе на Кубе, доставили на родину 

Газета.Ru 27 минут назад
Тела шестерых граждан Мексики, которые стали жертвами крушения самолета Boeing 737‐200 на Кубе, доставлены на родину, сообщает телеканал «360».
Известно, что на данный момент тела всех погибших граждан Мексики выданы их родственникам для захоронения. Среди жертв четверо членов экипажа и две пассажирки воздушного судна, потерпевшего крушение на Кубе.
Напомним, что страшная трагедия произошла вблизи Международного аэропорта в Гаване 18 мая. Авиакатастрофу потерпел Boeing 737, принадлежавший мексиканской авиакомпании Damojh.
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