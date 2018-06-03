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Срочно: При крушении катера в Средиземном море погибли по меньшей мере 9 мигрантов
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Срочно: При крушении катера в Средиземном море погибли по меньшей мере 9 мигрантов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Анкара, 3 июня /Синьхуа/ — В воскресенье утром по меньшей мере
девять мигрантов погибли и еще один пропал без вести после того,
как скоростной катер затонул в Средиземном море недалеко от берегов
южной турецкой провинции Анталья. Пятерых человек удалось спасти.
Об этом сообщило агентство Анадолу. —0—
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