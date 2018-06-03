Срочно: При крушении катера в Средиземном море погибли по меньшей мере 9 мигрантов

Анкара , 3 июня / Синьхуа / — В воскресенье утром по меньшей мере

девять мигрантов погибли и еще один пропал без вести после того,

как скоростной катер затонул в Средиземном море недалеко от берегов

южной турецкой провинции Анталья . Пятерых человек удалось спасти.

Об этом сообщило агентство Анадолу. —0—