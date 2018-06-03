Жилой дом горел ночью в Пудоже

Пожарные тушили огонь больше часа.

Вчера, в субботу 2 июня, около полуночи произошел пожар в жилом доме в Пудоже, сообщает МЧС по РК.

02.06.2018 г. в 23:16 пожарно-спасательные подразделения Пудожского района (9 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: г. Пудож, ул. Ленина д. 84. В 00:40 03.06.18 г. пожар ликвидирован,

— говорится в сообщении.