Жилой дом горел ночью в Пудоже 

Пожарные тушили огонь больше часа.
Вчера, в субботу 2 июня, около полуночи произошел пожар в жилом доме в Пудоже, сообщает МЧС по РК.
02.06.2018 г. в 23:16 пожарно-спасательные подразделения Пудожского района (9 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: г. Пудож, ул. Ленина д. 84. В 00:40 03.06.18 г. пожар ликвидирован,
— говорится в сообщении.
В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов — 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия — (88142) 79-99-99.
По материалам: ptzgovorit.ru