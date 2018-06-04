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Спецборт МЧС доставит на лечение в Москву трех тяжелобольных детей из Симферополя
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Спецборт МЧС доставит на лечение в Москву трех тяжелобольных детей из Симферополя 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Спецборт МЧС России осуществляет санитарно-авиационную эвакуацию трех тяжелобольных детей из Симферополя в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сегодня из московского аэропорта Внуково вылетел самолет «Сухой Суперджет 100» МЧС России для проведения санитарно-авиационной эвакуации троих тяжелобольных детей из Симферополя в Москву. Пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Как уточняется, спецборт МЧС России, который осуществляет санитарную эвакуацию, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.
Отмечается, что на протяжении всей операции госпитализируемых пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
«По прибытию в столицу пациентов доставят для специализированного лечения в медицинские учреждения Москвы», — резюмировали в пресс-службе.
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