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Самолет МЧС перевез тяжелобольного ребенка из Грозного в Екатеринбург
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Самолет МЧС перевез тяжелобольного ребенка из Грозного в Екатеринбург 

Мир24 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Самолет Ан-148 МЧС России эвакуировал тяжелобольного ребенка из Грозного в Екатеринбург, сообщает главк МЧС России по Свердловской области.
«Пациент нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что спецборт МЧС оснащен всем необходимым оборудованием, в том числе аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. Во время полета ребенка сопровождали специалисты «Центроспаса» МЧС и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава.
Пациента доставили в специализированную больницу, где ему оказывается помощь.
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