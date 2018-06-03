Самолет МЧС перевез тяжелобольного ребенка из Грозного в Екатеринбург

«Пациент нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спецборт МЧС оснащен всем необходимым оборудованием, в том числе аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. Во время полета ребенка сопровождали специалисты «Центроспаса» МЧС и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава

Пациента доставили в специализированную больницу, где ему оказывается помощь.

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