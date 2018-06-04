Пятнадцати молодым офицерам — выпускникам военных вузов 2018 года, прибывшим для прохождения службы на российскую военную базу в Абхазии…

В военном «микрорайоне» построено 7 из 19 спланированных двухэтажных жилых домов на 300 квартир. До конца года планируется завершить и ввести в строй остальные 12 домов.

Ключи от служебных квартир в новых домах, построенных на территории российской военной базы в Абхазии , выпускникам вручил заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Новоселье справили 15 лейтенантов, прибывших из Казанского высшего танкового, Новосибирского высшего военного командного, Дальневосточного высшего общевойскового командного и Московского высшего общевойскового командного училищ для прохождения военной службы в российском соединении, дислоцированном в Гудауте.

В военном «микрорайоне» построено 7 из 19 спланированных двухэтажных жилых домов на 300 квартир. До конца года планируется завершить и ввести в строй остальные 12 домов. Все квартиры включены в фонд служебного жилья соединения и оснащены необходимой бытовой техникой, такой как электропечи, водонагреватели, телевизоры и холодильники. Также новоселов обеспечили мебелью, в том числе кроватями, столами, стульями и шкафами.

Дома построены из экологически чистых строительных материалов по современным энергосберегающим технологиям, с применением наружного вентилируемого утепления по фасаду зданий.

В ходе строительства использовались проекты домов, специально разработанные для регионов с высокой сейсмической активностью, способные выдержать землетрясения магнитудой до 9 балов.

В основе таких строений монолитный фундамент и металлоконструкции, к которым с помощью шарниров прикрепляются бетонные щиты. Это решение позволяет избежать излома стен при землетрясениях, благодаря тому, что данное строительство не подразумевает использование сварки.

Данный дом всегда можно разобрать и перевезти на новое место, что очень удобно, например, при передислокации воинской части. Срок эксплуатации данных конструкций более 50 лет.