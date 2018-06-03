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Хозяйственная пристройка горела на юге Карелии открытым пламенем
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Хозяйственная пристройка горела на юге Карелии открытым пламенем 

Карельские вести 22 минуты назад
Огненное ЧП произошло в Олонецком районе республики.
Пожарные Олонецкого района ликвидировали серьезный пожар, сообщает МЧС по респблике Карелия.
02.06.2018 г. в 14:27 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района (14 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по адресу: Олонецкий район, п. Ильинский, ул. Песочная, у д.9. В 17:15 пожар ликвидирован,
— говорится в сообщение ведомства.
МЧС в Карелии напоминает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов — 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия — (88142) 79-99-99.
По материалам: ptzgovorit.ru
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