Пожары в дачном поселке на Камчатке потушены

"На Камчатке более 100 человек и 18 единиц техники были задействованы в ликвидации возгораний сухой растительности вблизи садоводческих некоммерческих товариществ в Елизовском районе. В настоящее время специалисты ликвидировали все очаги возгораний. Угрозы дачным поселкам и населенным пунктам нет. Всего выгорело 23 гектара", — говорится в сообщении.

Днем на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступила информация о том, что приблизительно в одно и то же время было зафиксировано сразу несколько очагов возгораний вблизи садоводческих товариществ, расположенных в двенадцати километрах северо-восточнее города Елизово . Из-за сильного ветра пламя перекинулось на две хозяйственные постройки и два дачных дома.

Сотрудники государственного пожарного надзора в настоящее время выясняют все обстоятельства происшествия. По предварительной информации, причиной пожара вблизи дачных участков стало несоблюдение дачниками мер пожарной безопасности.