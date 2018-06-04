Пожары в дачном поселке на Камчатке потушены 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июня. /ТАСС/ Пожарные ликвидировали несколько возгораний в дачном поселке в Елизовском районе Камчатки, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС.
"На Камчатке более 100 человек и 18 единиц техники были задействованы в ликвидации возгораний сухой растительности вблизи садоводческих некоммерческих товариществ в Елизовском районе. В настоящее время специалисты ликвидировали все очаги возгораний. Угрозы дачным поселкам и населенным пунктам нет. Всего выгорело 23 гектара", — говорится в сообщении.
Днем на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступила информация о том, что приблизительно в одно и то же время было зафиксировано сразу несколько очагов возгораний вблизи садоводческих товариществ, расположенных в двенадцати километрах северо-восточнее города Елизово. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на две хозяйственные постройки и два дачных дома.
Сотрудники государственного пожарного надзора в настоящее время выясняют все обстоятельства происшествия. По предварительной информации, причиной пожара вблизи дачных участков стало несоблюдение дачниками мер пожарной безопасности.