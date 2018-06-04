На Камчатке 80 спасателей тушат пожар в дачном поселке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 4 июня. / ТАСС /. Восемьдесят спасателей и 14 единиц техники тушат пожар в дачном поселке в Елизовском районе Камчатки, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС

"Сегодня днем на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступила информация о том, что приблизительно в одно и то же время было зафиксировано сразу несколько очагов возгорания сухой растительности вблизи садово-огороднических товариществ, расположенных в 12 км северо-восточнее города Елизово . Пламя перекинулось на несколько хозяйственных построек", — говорится в сообщении.

В дачный поселок изначально прибыли 15 спасателей, но из-за сложности пожара было принято решение усилить группировку.

Тушение пожара осложняет сильный ветер, из-за чего огонь быстро распространяется. Однако угрозы распространения в сторону Елизово нет.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе главка МЧС, площадь возгорания пока сложно определить, поскольку в районе фиксируется сразу несколько очагов. Сейчас в дачном поселке никого из хозяев участков нет.