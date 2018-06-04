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На Камчатке 80 спасателей тушат пожар в дачном поселке
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Актер Тимур Миргалимов найден мертвым

На Камчатке 80 спасателей тушат пожар в дачном поселке 

ТАСС 38 минут назад
Фото: Кам 24
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июня. /ТАСС/. Восемьдесят спасателей и 14 единиц техники тушат пожар в дачном поселке в Елизовском районе Камчатки, сообщила в понедельник пресс-служба регионального главка МЧС.
"Сегодня днем на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступила информация о том, что приблизительно в одно и то же время было зафиксировано сразу несколько очагов возгорания сухой растительности вблизи садово-огороднических товариществ, расположенных в 12 км северо-восточнее города Елизово. Пламя перекинулось на несколько хозяйственных построек", — говорится в сообщении.
В дачный поселок изначально прибыли 15 спасателей, но из-за сложности пожара было принято решение усилить группировку.
Тушение пожара осложняет сильный ветер, из-за чего огонь быстро распространяется. Однако угрозы распространения в сторону Елизово нет.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе главка МЧС, площадь возгорания пока сложно определить, поскольку в районе фиксируется сразу несколько очагов. Сейчас в дачном поселке никого из хозяев участков нет.
ТАСС: последние новости
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