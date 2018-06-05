Средний Урал на два дня окажется под крупным градом и ураганом

Региональный главк МЧС и специалисты Уральского управления по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды выступили с экстренным предупреждении о наступающем на уральский региона урагане, крупном граде и дождях, передает во вторник, 5 июня, «АиФ-Урал»

В ближайшее время в уральской столице и на территории Свердловской области ожидаются сильные порывы ветра, достигающие скорости до 25 м/с и выше. «5 июня днем и ночью, а также днем 6 июня на территории Свердловской области ожидается усиление ветра 25 м/с и более, а также крупный град и ливневые дожди», — сообщили в Уралгидрометцентре.

Спасатели из областного МЧС тут же призвали жителей Среднего Урала обратить внимание на предупреждение синоптиков и по мере возможности с наступлением ненастья оставаться в закрытом помещении. «Рекомендуем без особой необходимости ограничить пребывание на улице. Защититься от града и штормового ветра можно в надежном укрытии: дом, квартира, навес или автомобиль», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Кроме того, спасатели рекомендуют по возможности оставить автотранспорт в крытых помещениях, а также держаться подальше от рекламных конструкций, деревьев и остановочных комплексов. Судя по снимку из анимированного онлайн-приложения, ветер со скоростью до 14 м/с постепенно подступает к Свердловской области. Однако при анимации порывов ветра, его скорость достигает 22 м/с.