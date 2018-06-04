На Южный Урал идут шторм и град

На Южный Урал надвигается шторм с грозой и градом, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. При этом шторм принесёт и потепление — до 22 градусов.