На Южный Урал идут шторм и град 

На Южный Урал надвигается шторм с грозой и градом, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. При этом шторм принесёт и потепление — до 22 градусов.
В МЧС предупреждают, что при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям