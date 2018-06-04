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На Южный Урал идут шторм и град
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На Южный Урал идут шторм и град 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На Южный Урал надвигается шторм с грозой и градом, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. При этом шторм принесёт и потепление — до 22 градусов.
В МЧС предупреждают, что при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям
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