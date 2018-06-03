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Синоптики Приморья предупредили о формировании тайфуна в Тихом океане
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Синоптики Приморья предупредили о формировании тайфуна в Тихом океане 

360tv.ru 20 минут назад
Фото: 360tv.ru
Четвертый за год тропический шторм образуется в Тихом океане в начале июня. Ожидается выход тайфуна к берегам Японского моря. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Метеорологи сообщили, что тропический шторм, который образуется в Тихом океане, продолжит набирать силу и приблизится к южным Японским островам к концу первой декады.
Потенциально опасные для Приморского края тайфуны, как правило, приходят в Японское море в период с июля по сентябрь. Краевой гидрометцентр продолжает следить за развитием нового тайфуна в Тихом океане.
Сильные дожди стали причиной наводнения в городе Рустави, который расположен в 30 километрах от Тбилиси. Управление ЧС для ликвидации последствий стихии мобилизовало дополнительные силы из грузинской столицы.
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