Синоптики Приморья предупредили о формировании тайфуна в Тихом океане

Четвертый за год тропический шторм образуется в Тихом океане в начале июня. Ожидается выход тайфуна к берегам Японского моря. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метеорологи сообщили, что тропический шторм, который образуется в Тихом океане, продолжит набирать силу и приблизится к южным Японским островам к концу первой декады.

Потенциально опасные для Приморского края тайфуны, как правило, приходят в Японское море в период с июля по сентябрь. Краевой гидрометцентр продолжает следить за развитием нового тайфуна в Тихом океане.