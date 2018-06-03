В Фергане взорвалась газозаправочная станция

ДУШАНБЕ, 3 июн — Sputnik . На газозаправочной станции Mig Oil в Ферганской области произошел взрыв, сообщает UzNews.uz со ссылкой на данные УПБ УВД области.

По предварительным данным, у автомобиля Nexia во время заправки взорвался баллон.

В результате инцидента погиб оператор газозаправки.

Кроме того, пострадал водитель автомобиля. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован в районную больницу.

В феврале вспышка газа в частном доме привела к гибели людей в воскресенье в Самаркандской области Узбекистана

"Одиннадцатого февраля в 5.40 (3.40 мск) в частном доме Пастдаргамского района Самаркандской области произошла вспышка газовоздушной смеси, повлекшая обрушение части второго этажа дома. Имеются погибшие и пострадавшие", — говорилось в сообщении МЧС

По данным МЧС, предполагаемая причина вспышки — нарушение правил эксплуатации газа.