Ещё
В Фергане взорвалась газозаправочная станция
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Фергане взорвалась газозаправочная станция 

Sputnik Таджикистан 29 минут назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 3 июн — Sputnik. На газозаправочной станции Mig Oil в Ферганской области произошел взрыв, сообщает UzNews.uz со ссылкой на данные УПБ УВД области.
По предварительным данным, у автомобиля Nexia во время заправки взорвался баллон.
В результате инцидента погиб оператор газозаправки.
Кроме того, пострадал водитель автомобиля. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован в районную больницу.
В феврале вспышка газа в частном доме привела к гибели людей в воскресенье в Самаркандской области Узбекистана.
"Одиннадцатого февраля в 5.40 (3.40 мск) в частном доме Пастдаргамского района Самаркандской области произошла вспышка газовоздушной смеси, повлекшая обрушение части второго этажа дома. Имеются погибшие и пострадавшие", — говорилось в сообщении МЧС.
По данным МЧС, предполагаемая причина вспышки — нарушение правил эксплуатации газа.
Sputnik Таджикистан: последние новости
Кадры очевидца: в Москве автобус врезался в остановку, есть погибшие СМИ рассказали, кто получает самые высокие зарплаты в Туркменистане Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне" унес жизни десятков людей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Австрия переметнулась на сторону России82
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин341
Сирия выдвинула жесткое требование США163
НАТО наберет «армию» военных для защиты от РФ545
Оплата отеля для Ким Чен Ына поставила США в тупик347
Видео
В США пилот-новичок посадил самолет посреди улицы
Происшествия
00:38
Миру грозит новая военная операция
Армия Ближний Восток
10:33
США придумали способ помешать «Северному потоку–2»
Компании
01:16
«Меня президент поцеловал, а вот тебя, мама — нет»
Политика
03:38
Раскрыто содержание «списка Бабченко»
Украина В мире
00:28
Погоню полицейских за медведем сняли на видео
Происшествия
06:26
Когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
02:48
Выжившая в трагедии на Эвересте умерла, упав с лестницы
Происшествия Другое
01:20
«Мосту Порошенко» предрекли провал
Украина В мире
02:16
«Вел себя как настоящий бандит»
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение