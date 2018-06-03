Частичное обрушение кровли произошло при пожаре в ангаре на юго-востоке Москвы

Частичное обрушение кровли произошло при пожаре в ангаре в столичном районе Печатники. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

«В ходе тушения было установлено, что происходит горение металлического строения по всей площади, в плане 40х15 м. Произошло частичное обрушение кровли. Для ликвидации пожара рассматривается возможность применения вертолетов Московского авиационного центра», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сведений о пострадавших не поступало.