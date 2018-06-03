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Частичное обрушение кровли произошло при пожаре в ангаре на юго-востоке Москвы
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Частичное обрушение кровли произошло при пожаре в ангаре на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Частичное обрушение кровли произошло при пожаре в ангаре в столичном районе Печатники. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.
«В ходе тушения было установлено, что происходит горение металлического строения по всей площади, в плане 40х15 м. Произошло частичное обрушение кровли. Для ликвидации пожара рассматривается возможность применения вертолетов Московского авиационного центра», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что сведений о пострадавших не поступало.
Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице сообщили о загорании металлического ангара на ул. Южнопортовая, д. 15, стр. 21. В свою очередь источник Агентства «Москва» в экстренных службах города сообщил, что в ангаре по указанному адресу находятся лакокрасочные материалы.
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