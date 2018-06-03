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Экстренное предупреждение объявлено в Новосибирской области
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Экстренное предупреждение объявлено в Новосибирской области 

Все новости Новосибирской области 19 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплѐнных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений», — говорится в сообщении.
Из-за сильного ветра могут повредиться или оборваться линии связи и электропередач, упасть плохо закрепленные конструкции и сорваться кровли зданий и сооружений, предупреждают спасатели.
Напомним, 20 происшествий зафиксировано в Новосибирске после ураганного ветра в выходные 19 и 20 мая. Восстановительные работы были завершены в понедельник, 21 мая.
Так, 18 мая произошли аварийные отключения электроснабжения: в Дзержинском районе — 392 частных дома, в Первомайском районе — 89 частных и 8 многоквартирных домов. Аварийные бригады восстановили электроснабжение 19 мая в 14 часов. Также произошло четыре случая обрыва воздушных линий. Специалисты МКУ «Горсвет» и ЗАО «РЭС» оперативно восстановили освещение и электроснабжение.
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