Экстренное предупреждение объявлено в Новосибирской области

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплѐнных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений», — говорится в сообщении.

Из-за сильного ветра могут повредиться или оборваться линии связи и электропередач, упасть плохо закрепленные конструкции и сорваться кровли зданий и сооружений, предупреждают спасатели.

Напомним, 20 происшествий зафиксировано в Новосибирске после ураганного ветра в выходные 19 и 20 мая. Восстановительные работы были завершены в понедельник, 21 мая.