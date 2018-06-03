Тысячи велосипедистов проехали по Западному скоростному диаметру в Петербурге

Фестиваль «Засвети скоростной диаметр», который впервые прошел в субботу в Санкт-Петербурге на платной трассе — Западном скоростном диаметре, — посетили четыре тысячи велосипедистов и около тысячи бегунов.

Возможность проехать и пробежать по трассе с видом на Финский залив была предоставлена горожанам впервые. Длина дистанции составила 10 км для бегунов и 20 км — для велосипедистов.

Западный скоростной диаметр — единственная в России внутригородская платная скоростная трасса длиной 46 км, которая была полностью открыта в декабре 2016 года. Дорога связывает северные и южные районы Петербурга в обход исторического центра. Общая сумма инвестиций оценивалась в 212 млрд рублей.