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Тысячи велосипедистов проехали по Западному скоростному диаметру в Петербурге
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Тысячи велосипедистов проехали по Западному скоростному диаметру в Петербурге 

Вести.Ru 35 минут назад
Фестиваль «Засвети скоростной диаметр», который впервые прошел в субботу в Санкт-Петербурге на платной трассе — Западном скоростном диаметре, — посетили четыре тысячи велосипедистов и около тысячи бегунов.
Возможность проехать и пробежать по трассе с видом на Финский залив была предоставлена горожанам впервые. Длина дистанции составила 10 км для бегунов и 20 км — для велосипедистов.
Западный скоростной диаметр — единственная в России внутригородская платная скоростная трасса длиной 46 км, которая была полностью открыта в декабре 2016 года. Дорога связывает северные и южные районы Петербурга в обход исторического центра. Общая сумма инвестиций оценивалась в 212 млрд рублей.
В настоящее время планируется построить Восточный скоростной диаметр протяженностью более 22 км, сообщает ТАСС.
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