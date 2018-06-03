Два горняка погибли на шахте в грузинском Ткибули

Грузинские криминалисты выясняют причины смерти двух шахтеров в городе Ткибули . Инцидент произошел накауне в одной из угольных шахт. Об этом сообщает «МИР 24».

Погибли двое мужчин. Они скончались от нехватки воздуха в подземном руднике. По словам очевидцев, на глубине 30 метров вышел из строя компрессор, подающий кислород в шахту.

«Там, в шахте периодически происходит выброс метана. У него нет запаха, поэтому без кислорода сразу становится плохо. Можно даже не почувствовать, что ты теряешь сознание. С нашими так и произошло», — рассказал шахтер Омар Салаташвили.

В начале апреля на соседней шахте в Ткибули произошло обрушение горной породы. Тогда погибли шесть горняков.

Несколько месяцев назад на угольной шахте в Ткибули шесть горняков оказались заживо погребены под завалами, трое пострадали. Причиной мог стать так называемый «горный удар», во время которого произошла деформации стен. Это привело к обрушению потолка.

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