Ещё
Два горняка погибли на шахте в грузинском Ткибули
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два горняка погибли на шахте в грузинском Ткибули 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Грузинские криминалисты выясняют причины смерти двух шахтеров в городе Ткибули. Инцидент произошел накауне в одной из угольных шахт. Об этом сообщает «МИР 24».
Погибли двое мужчин. Они скончались от нехватки воздуха в подземном руднике. По словам очевидцев, на глубине 30 метров вышел из строя компрессор, подающий кислород в шахту.
«Там, в шахте периодически происходит выброс метана. У него нет запаха, поэтому без кислорода сразу становится плохо. Можно даже не почувствовать, что ты теряешь сознание. С нашими так и произошло», — рассказал шахтер Омар Салаташвили.
В начале апреля на соседней шахте в Ткибули произошло обрушение горной породы. Тогда погибли шесть горняков.
Несколько месяцев назад на угольной шахте в Ткибули шесть горняков оказались заживо погребены под завалами, трое пострадали. Причиной мог стать так называемый «горный удар», во время которого произошла деформации стен. Это привело к обрушению потолка.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Режим ЧС объявлен в двух районах Приамурья из-за пожаров В Нижегородской области без света остались 170 тысяч жителей Спасатели ликвидируют последствия урагана в Якутии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин79
К посольству России в Киеве принесли гробы578
Оплата отеля для Ким Чен Ына поставила США в тупик338
Американские военные взорвут Boeing 77767
Миру грозит новая военная операция509
Видео
00:38
Миру грозит новая военная операция
Армия Ближний Восток
10:33
США придумали способ помешать «Северному потоку–2»
Компании
01:16
«Меня президент поцеловал, а вот тебя, мама — нет»
Политика
03:38
Раскрыто содержание «списка Бабченко»
Украина В мире
00:28
Погоню полицейских за медведем сняли на видео
Происшествия
06:26
Когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
02:48
Выжившая в трагедии на Эвересте умерла, упав с лестницы
Происшествия Другое
01:20
«Мосту Порошенко» предрекли провал
Украина В мире
02:16
«Вел себя как настоящий бандит»
СНГ В мире
00:28
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение