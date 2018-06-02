Сотрудники МЧС потушили пожар в Приморском районе Петербурга 

К тушению пожара привлекались 12 человек.
Спасатели ликвидировали пожар, который произошел в Санкт-Петербурге 2 июня.
Сообщается, что возгорание случилось по адресу: площадь Льва Мациевича, дом №3 (Приморский район).
— В 22:09 горение ликвидировали сотрудники экстренного ведомства, — написано на официальном сайте подразделения Петербурга.
Сведений о том, пострадал ли кто-то при пожаре, нет.
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