Сотрудники МЧС потушили пожар в Приморском районе Петербурга

К тушению пожара привлекались 12 человек.

Спасатели ликвидировали пожар, который произошел в Санкт-Петербурге 2 июня.

Сообщается, что возгорание случилось по адресу: площадь Льва Мациевича, дом №3 (Приморский район).

— В 22:09 горение ликвидировали сотрудники экстренного ведомства, — написано на официальном сайте подразделения Петербурга.

Сведений о том, пострадал ли кто-то при пожаре, нет.

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