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Полиция начала эвакуацию двух последних лагерей мигрантов в Париже
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Полиция начала эвакуацию двух последних лагерей мигрантов в Париже 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 4 июн — РИА Новости. Полиция проводит вторую за последние пять дней эвакуацию двух последних стихийных лагерей мигрантов, находящихся в Париже, сообщает радиостанция France Info.
Операция началась около 6.30 (7.30 мск) и в данный момент проходит в спокойной обстановке.
Стихийные лагеря мигрантов располагаются около канала Сан-Мартен и Порт-де-ла-Шапель.
30 мая был эвакуирован один из самых крупных лагерей беженцев в Париже, тогда была расселены более тысячи человек и направлены в пункты временного проживания.
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