Под обрушившейся стеной на заброшенной стройке в Ставропольском крае погиб ребенок

СТАВРОПОЛЬ , 2 июня. / ТАСС /. В результате обрушения стены и плиты перекрытия на заброшенной стройке в Апанасенсковском районе Ставропольского края погиб ребенок, сообщила в субботу пресс-служба краевого управления МЧС

"На данной стройке играли трое несовершеннолетних детей. После обрушения один из них обнаружил отсутствие своего брата. По уточненной информации на месте обрушения перекрытия погиб ребенок", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, информация о происшествии в селе Рагули поступила в дежурную смену в 18:51 мск субботы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.