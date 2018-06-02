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Под обрушившейся стеной на заброшенной стройке в Ставропольском крае погиб ребенок
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Под обрушившейся стеной на заброшенной стройке в Ставропольском крае погиб ребенок 

ТАСС 26 минут назад
СТАВРОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. В результате обрушения стены и плиты перекрытия на заброшенной стройке в Апанасенсковском районе Ставропольского края погиб ребенок, сообщила в субботу пресс-служба краевого управления МЧС.
"На данной стройке играли трое несовершеннолетних детей. После обрушения один из них обнаружил отсутствие своего брата. По уточненной информации на месте обрушения перекрытия погиб ребенок", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, информация о происшествии в селе Рагули поступила в дежурную смену в 18:51 мск субботы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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