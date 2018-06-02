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Пассажирский самолет компании Korean Air из-за вероятного возгорания совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Ханэда
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Пассажирский самолет компании Korean Air из-за вероятного возгорания совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Ханэда 

ИА Синьхуа 42 минуты назад
Токио, 2 июня /Синьхуа/ — По сообщениям японских СМИ, пассажирский самолет компании Korean Air сегодня вечером совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Ханэда. Причиной послужило возможное возгорание в грузовом отсеке самолета. В результате инцидента никто не пострадал, однако это затронуло многие гражданские рейсы, посадки которых первоначально планировались в этом аэропорту.
Согласно сообщениям, самолет Boeing 777, следовавший рейсом КЕ2711, вечером того же дня вылетел из Сеула и направился в токийский аэропорт Ханэда. После того, как приборы в кабине пилотов показали возгорание в грузовом отсеке, была объявлена экстренная ситуация. Представители аэропорта Ханэда незамедлительно организовали экстренную посадку воздушного лайнера.
В офисе министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии в аэропорту Ханэда сообщили, что среди 189 пассажиров и членов экипажа самолета пострадавших нет, в настоящее время пока отсуствует возможность подтвердить или опровергнуть наличие возгорания в грузовом отсеке этого самолета. Компания Korean Air ведет расследование причин происшествия. —0—
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