NYT: киностудию в штате Нью-Йорк продали за $1 

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Здание киностудии, строительство которого у города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) обошлось в $15 млн, продано за символическую цену в один доллар. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times.
Она обращает внимание на то, что проект Central New York Film Hub являлся любимым детищем губернатора штата Эндрю Куомо. Он неоднократно предрекал киностудии будущее Голливуда и предприятия, которое позволит создать минимум 350 рабочих мест в отрасли высоких технологий. Здание не только не оправдало возложенных на него надежд, но и не стало местом съемки ни одной солидной кинокартины, отмечает издание.
Строительством объекта занималась компания COR Development, в состав руководства которой входили близкие друзья губернатора Стивен Айелло, Джозеф Джерарди и Алейн Калоерос. В марте суд признал Айелло виновным в коррупционном сговоре, это разбирательство проходило параллельно с процессом над бывшим помощником Куомо Джозефом Перкоко, который был также признан виновным в коррупции и вымогательстве взяток. По сведениям газеты, суд над Калоеросом начнется 11 июня.
По данным издания, кинокомпания FilmHouseNY, отобранная для съемок в киностудии, оказалась фиктивной конторой. Вопреки заявлениям FilmHouseNY у нее нет офисов в Олбани и Лос-Анджелесе, а штат насчитывает всего двух человек. Против компании подано множество исков.
Управляющей объектом компанией являлась Fort Schuyler Management. В пятницу эта некоммерческая корпорация передала здание киностудии аналогичному предприятию Greater Syracuse Soundstage за символическую плату.