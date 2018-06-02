NYT: киностудию в штате Нью-Йорк продали за $1

НЬЮ-ЙОРК , 2 июня. / ТАСС /. Здание киностудии, строительство которого у города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) обошлось в $15 млн, продано за символическую цену в один доллар. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times.

Она обращает внимание на то, что проект Central New York Film Hub являлся любимым детищем губернатора штата Эндрю Куомо . Он неоднократно предрекал киностудии будущее Голливуда и предприятия, которое позволит создать минимум 350 рабочих мест в отрасли высоких технологий. Здание не только не оправдало возложенных на него надежд, но и не стало местом съемки ни одной солидной кинокартины, отмечает издание.

Строительством объекта занималась компания COR Development, в состав руководства которой входили близкие друзья губернатора Стивен Айелло, Джозеф Джерарди и Алейн Калоерос. В марте суд признал Айелло виновным в коррупционном сговоре, это разбирательство проходило параллельно с процессом над бывшим помощником Куомо Джозефом Перкоко, который был также признан виновным в коррупции и вымогательстве взяток. По сведениям газеты, суд над Калоеросом начнется 11 июня.

По данным издания, кинокомпания FilmHouseNY, отобранная для съемок в киностудии, оказалась фиктивной конторой. Вопреки заявлениям FilmHouseNY у нее нет офисов в Олбани и Лос-Анджелесе , а штат насчитывает всего двух человек. Против компании подано множество исков.

Управляющей объектом компанией являлась Fort Schuyler Management. В пятницу эта некоммерческая корпорация передала здание киностудии аналогичному предприятию Greater Syracuse Soundstage за символическую плату.