Почти 25 самолетов не могут покинуть столичные аэропорты 

В аэропорту Шереметьево задержаны 12 рейсов.
Московские аэропорты не могут покинуть 23 самолета.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 17:05 по московскому времени, в Домодедове отменено пять рейсов. В аэропорту Внуково задерживаются шесть рейсов.
Кроме того, еще 12 самолетов не могут вылететь из Шереметьева по причине задержки рейсов.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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