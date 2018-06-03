Почти 25 самолетов не могут покинуть столичные аэропорты

Московские аэропорты не могут покинуть 23 самолета.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 17:05 по московскому времени, в Домодедове отменено пять рейсов. В аэропорту Внуково задерживаются шесть рейсов.

Кроме того, еще 12 самолетов не могут вылететь из Шереметьева по причине задержки рейсов.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ