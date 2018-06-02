Ещё
Пассажиры более 25 рейсов не могут покинуть аэропорты Москвы 2 июня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажиры более 25 рейсов не могут покинуть аэропорты Москвы 2 июня 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В аэропорту «Внуково» задержаны 13 рейсов, а также еще один отменен.
Более 25 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах вечером в субботу, 2 июня.
По состоянию на 19:35 по московскому времени, согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», в аэропорту «Внуково» задержаны 13 рейсов, а также еще один отменен. В воздушной гавани «Шереметьево» задержаны 12 самолетов.
Тем временем, отмен и задержек рейсов в аэропорту «Домодедово» не зафиксировано.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти 20 самолетов не могли вылететь из столичных аэропортов 27 мая
Вечерняя Москва: последние новости
Мобильная лаборатория для контроля состояния воздуха направлена к месту пожара в Мытищах Вертолет совершил вынужденную посадку в Аргентине Пожар на складе резиновых изделий в Красноярском крае локализован
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оплата отеля для Ким Чен Ына поставила США в тупик141
НАТО отрекся от Израиля356
Миру грозит новая военная операция474
Травля из-за разрыва15
Проглотивших гидрогелевые шарики детей увезли на скорой19
Видео
00:38
Миру грозит новая военная операция
Армия Ближний Восток
10:33
США придумали способ помешать «Северному потоку–2»
Компании
01:16
«Меня президент поцеловал, а вот тебя, мама — нет»
Политика
12:15
Цена на бензин: приказано заморозить
Рынки Статьи
03:38
Раскрыто содержание «списка Бабченко»
Украина В мире
00:28
Погоню полицейских за медведем сняли на видео
Происшествия
06:26
Когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
02:48
Выжившая в трагедии на Эвересте умерла, упав с лестницы
Происшествия Другое
01:20
«Мосту Порошенко» предрекли провал
Украина В мире
02:16
«Вел себя как настоящий бандит»
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение