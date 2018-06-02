Пассажиры более 25 рейсов не могут покинуть аэропорты Москвы 2 июня

аэропорту «Внуково» задержаны 13 рейсов, а также еще один отменен.

Более 25 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах вечером в субботу, 2 июня.

По состоянию на 19:35 по московскому времени, согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», в аэропорту «Внуково» задержаны 13 рейсов, а также еще один отменен. В воздушной гавани «Шереметьево» задержаны 12 самолетов.

Тем временем, отмен и задержек рейсов в аэропорту «Домодедово» не зафиксировано.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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