Пассажиры более 25 рейсов не могут покинуть аэропорты Москвы 2 июня 

В аэропорту «Внуково» задержаны 13 рейсов, а также еще один отменен.
Более 25 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах вечером в субботу, 2 июня.
По состоянию на 19:35 по московскому времени, согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», в аэропорту «Внуково» задержаны 13 рейсов, а также еще один отменен. В воздушной гавани «Шереметьево» задержаны 12 самолетов.
Тем временем, отмен и задержек рейсов в аэропорту «Домодедово» не зафиксировано.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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