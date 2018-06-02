На время ЧМ во Внуково закроют подъезд к терминалу. Гости будут шагать до транспорта пешком

С 4 июня по 25 июля в московском аэропорту «Внуково» закроют подъезд к терминалу на обоих уровнях. Посадка и высадка будет осуществляться напротив гостиницы Hilton.

— Можем только предполагать, что у спецслужб были весомые причины для такого решения", — говорится в твиттере аэропорта. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах.

Внимание! Решением объединённого пункта безопасности с 9 утра 4 июня до 25 июля закрывается подъезд к терминалу на обоих уровнях. Посадка и высадка будет осуществляться напротив гостиницы Hilton. Приносим гостям и пассажирам свои извинения за доставленные неудобства! pic.twitter.com/9rejN5VCSl

— Аэропорт Внуково ✈ (@VnukovoAirport) 1 июня 2018 г.

Можем только предполагать, что у спецслужб были весомые причины для такого решения.

— Аэропорт Внуково ✈ (@VnukovoAirport) 1 июня 2018 г.

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