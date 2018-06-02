Во время сильного пожара в Касимовском районе погиб 43-летний мужчина

Утром 2 июня в МЧС поступила информация о пожаре в деревне Шемордино Касимовского района, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания уничтожен жилой дом. На пожаре погиб 43-летний мужчина. Боролись с огнем пять человек личного состава Государственной противопожарной службы. В настоящее время специалисты МЧС выясняют причину возгорания и причиненный ущерб. Кроме того, Касимовским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения трупа. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства произошедшего.