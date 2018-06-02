Вьетнам готовится к 1-2 штормам в июне

Метеорологи предсказывают одну или две бури, которые могут пройтись по Вьетнаму в июне

Помимо этого центральный и северный Вьетнам ожидаю 2-3 тепловых волны, но они будут короткими и слабыми.

Также, северный регион может пострадать от наводнений и оползней, так как там в июне начинается сезон дождей. В Центральном нагорье и некоторых южных провинциях также ожидаются дожди и град. Количество осадков за 10 дней почти во всех регионах, кроме северных, обещает превысить показатели прошедших лет. Чего нельзя сказать о температуре воздуха — она будет примерно такой же.

Не удивит температура и во второй половине месяца. Но осадков станет меньше.

В центральном регионе страны ожидается рост осадков на 20-50% по сравнению с предыдущими годами. В Центральном нагорье эта цифра составит 15-30%.

Источник: Vietnam.net