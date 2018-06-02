Семь человек погибли на Кубе из-за наводнений, вызванных штормом «Альберто»

ГАВАНА, 2 июня. / ТАСС /. Семь человек погибли на Кубе на этой неделе из-за наводнений, вызванных субтропическим штормом «Альберто». Об этом сообщил в субботу Главный штаб гражданской обороны Кубы.

Два человека числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о четырех погибших.

"Альберто", на протяжении нескольких дней бушевавший в Мексиканском заливе, принес на Кубу ливни. Из-за обильных осадков резко поднялся уровень воды в реках и водохранилищах. Были эвакуированы около 20 тыс. человек, в основном в центральных провинциях Вилья-Клара, Санкти-Спиритус и Сьенфуэгос

Некоторые участки главных автомагистралей страны были затоплены и полностью перекрыты для движения транспорта. Нарушенным оказалось и железнодорожное сообщение.

В результате разгула стихии в ряде районов были повреждены электросети, без света остались более 40 тыс. домов. Был нанесен серьезный ущерб сельскому хозяйству: пострадали плантации бананов, фасоли, риса и табака.

Из-за наводнения на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сьенфуэгос, расположенном примерно в 250 км к юго-востоку от Гаваны, произошла утечка нефти. Частично вышла из строя система очистки отходов, в результате чего около 12 тыс. куб. м нефтесодержащей воды попало в залив Сьенфуэгоса. В настоящее время специалисты занимаются ликвидацией последствий ЧП.