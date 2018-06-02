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Число погибших из-за урагана «Альберто» на Кубе увеличилось до семи
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Число погибших из-за урагана «Альберто» на Кубе увеличилось до семи 

РИА Новости 47 минут назад
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Число погибших в результате обрушившегося на Кубу шторма «Альберто» увеличилось до семи человек, двое числятся пропавшими, передает агентство Prensa Latina со ссылкой на Национальный штаб гражданской обороны Республики Куба.
Ранее сообщалось о четырех погибших.
Местные СМИ сообщают, что по данным кубинских властей, всего из-за стихии были эвакуированы более 20 тысяч человек в провинциях Санкти-Спиритус, Сьенфуэгос и Вилья-Клара. Почти 44 тысячи домов остались без подачи электричества, нарушена телефонная связь.
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