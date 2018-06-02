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В КНР заявили о формировании нового разрушительного тайфуна в Южно-Китайском море
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В КНР заявили о формировании нового разрушительного тайфуна в Южно-Китайском море 

ТАСС 41 минуту назад
ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Новый мощный тайфун формируется в Южно-Китайском море, в связи с чем возникает угроза стихийных бедствий в южных, юго-западных и восточных регионах Китая. Об этом сообщил в субботу департамент государственного контроля за наводнениями и засухой при министерстве водного хозяйства КНР.
"В южной части Южно-Китайского моря усиливается центр пониженного давления. Его эпицентр, где скорость ветра достигает шести баллов (13 м/с), расположен на морской поверхности в 280 км к северо-западу от острова Юншуцзяо [в районе архипелага Наньша (Спратли)], в 770 км к юго-востоку от города Санья (южная островная провинция Хайнань), — говорится в заявлении ведомства. — Согласно предварительным подсчетам, центр пониженного давления движется в северо-восточном направлении со скоростью примерно 10 км/ч. Сила ветра постепенно возрастает, и в ближайшие сутки возникнет четвертый по счету тайфун [зафиксированный министерством] за текущий год".
Как отмечается в документе, в связи с происходящими метеорологическими изменениями в ближайшем будущем могут произойти стихийные бедствия в провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе (Южный Китай), провинциях Фуцзянь, Цзянси (восток страны), Гуйчжоу, Юньнань (юго-запад страны) и Хунань (центральная часть КНР). В связи с этим местным органам по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций предписано предпринять усиленные меры для обеспечения безопасности населения, а экипажам находящихся в море судов проявлять повышенную бдительность.
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