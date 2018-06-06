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На южное побережье Китая обрушился мощный тайфун
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На южное побережье Китая обрушился мощный тайфун 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ПЕКИН, 6 июн — РИА Новости. Четвертый в этом году тропический тайфун во вторник утром достиг побережья провинции Гуандун на юге Китая и принес с собой сильный ветер и ливни, сообщает центральная метеорологическая служба Китая.
Тайфун обрушился на прибрежные районы уезда Сюйвэнь в городском округе Чжаньцзян в 6.25 (01.25 мск) по местному времени. Порывы ветра достигали 70 километров в час.
Местные власти направили в безопасные районы более 400 судов.
Государственное океанологическое управление объявило штормовое предупреждение, прогнозируя сильные волны и штор в провинциях Гуандун и Хайнань.
Синоптики прогнозируют, что тайфун будет в районе полуострове Лэйчжоубаньдао в провинции Гуандун, а во второй половине четверга постепенно двинется на северо-запад.
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