Ещё
Разрушенная дамба дает о себе знать: в Ростовской области сообщают о возможных подтоплениях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Миру грозит новая военная операция
Миру грозит новая военная операция

Разрушенная дамба дает о себе знать: в Ростовской области сообщают о возможных подтоплениях 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Дамба в Цимлянском водохранилище разрушилась из-за шторма в конце мая. Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области сообщает, что сбросы воды из водохранилища увеличились. Из-за этого на Нижнем Дону сохраняется вероятность подтоплений.
— Вода может дойти на низменных и прибрежных территорий поселков и городов дорог, нарушить жизнеобеспечение населения, размыть берега рек, — сообщил в своем прогнозе департамент.
В зоне возможной опасности находятся Цимлянский, Волгодонской, Константиновский, Семикаракорский, Усть-Донецкий, Багаевский районы и Волгодонск.
Часть плит, из которых состоит дамба, разрушилась 26–27 мая из-за ударов девятиметровых волн. Тогда власти Волгодонска сообщали, что город не подтопит и горожане не останутся без воды.
161.ru: последние новости
За месяц с берегов Дона вывезли 15 тонн мусора В центре Ростова загорелась двухэтажка: есть пострадавший В Ростовской области сохраняется штормовое предупреждение из-за пожаров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты факты биографии бывшего вице-президента РФ43
«Вел себя как настоящий бандит»79
Звезда «Смертельного улова» найден мертвым4
Миру грозит новая военная операция111
В Донбассе произошло новое ЧП141
Видео
00:38
Миру грозит новая военная операция
Армия Ближний Восток
10:33
США придумали способ помешать «Северному потоку–2»
Компании
06:26
Когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
01:20
«Мосту Порошенко» предрекли провал
Украина В мире
02:16
«Вел себя как настоящий бандит»
СНГ В мире
00:28
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО
В мире Статьи
12:15
Кабмин нашел решение проблемы с бензином
Экономика Рынки
01:34
Чубайс резко ответил на обвинения по пенсиям
Экономика
00:45
Турецкий дворник спас женщину от избиения мужем
Происшествия Ближний Восток
01:05
США нанесли новый авиаудар в Сирии
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение