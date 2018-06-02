Разрушенная дамба дает о себе знать: в Ростовской области сообщают о возможных подтоплениях

Дамба в Цимлянском водохранилище разрушилась из-за шторма в конце мая. Департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области сообщает, что сбросы воды из водохранилища увеличились. Из-за этого на Нижнем Дону сохраняется вероятность подтоплений.

— Вода может дойти на низменных и прибрежных территорий поселков и городов дорог, нарушить жизнеобеспечение населения, размыть берега рек, — сообщил в своем прогнозе департамент.

В зоне возможной опасности находятся Цимлянский, Волгодонской, Константиновский, Семикаракорский, Усть-Донецкий, Багаевский районы и Волгодонск

Часть плит, из которых состоит дамба, разрушилась 26–27 мая из-за ударов девятиметровых волн. Тогда власти Волгодонска сообщали, что город не подтопит и горожане не останутся без воды.