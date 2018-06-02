Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Курильске

Сильное землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи в 150 километрах южнее острова Итуруп и 166 километрах южнее города Курильск . Эту информацию «360» подтвердили в Сахалинском филиале единой Геофизической службы РАН

Толчки были продолжительными и сильными. Жители домов в целях безопасности выходили из домов. В квартирах дрожали стены, качались мебель и люстры.

Землетрясение зафиксировали в 20:48 по сахалинскому времени.

Источник фото: телеканал «360»

Глубина очага — 47 километров.