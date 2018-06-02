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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Курильске
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Курильске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сильное землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи в 150 километрах южнее острова Итуруп и 166 километрах южнее города Курильск. Эту информацию «360» подтвердили в Сахалинском филиале единой Геофизической службы РАН.
Толчки были продолжительными и сильными. Жители домов в целях безопасности выходили из домов. В квартирах дрожали стены, качались мебель и люстры.
Землетрясение зафиксировали в 20:48 по сахалинскому времени.
Источник фото: телеканал «360»
Глубина очага — 47 километров.
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 у восточного побережья Камчатки. Эпицентр землетрясения находился в 326 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского и в 141 километре южнее поселка Усть-Камчатск.
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