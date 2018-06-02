Ещё
Лесные пожары подбираются к дачным участкам под Выборгом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Звезда «Смертельного улова» найден мертвым
Звезда «Смертельного улова» найден мертвым

Лесные пожары подбираются к дачным участкам под Выборгом 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Как сообщил корреспондент ivbg.ru, в нескольких сотнях метров от дачного посёлка Лебедевка под Выборгом вновь загорелся лес.
Днём 2 июня очевидцы сообщили, что очередное возгорание леса произошло возле трассы «Скандинавия», на 131-м километре неподалёку от поста ГАИ. Над дорогой отчётливо наблюдается большой столб дыма и виден очаг пожара.
В полукилометре от очага находятся дачные участки, садоводства и посёлок Лебедевка Выборгского района.
Это уже далеко не первый очаг возгорания леса вокруг Выборга: так, 31 мая пожарные уже побороли один пожар в районе Толоконниково.
Ivyborg.ru: последние новости
В Петербурге обрушилось здание строящейся школы. Один человек погиб За сутки в Ленобласти потушили семь техногенных пожаров Почти 200 домов Подпорожья остались без воды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе произошло новое ЧП123
Путин — Кадырову: «Плохо работаете»285
Три страны решат судьбу нефти48
«Вел себя как настоящий бандит»24
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО125
Видео
06:26
Когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
00:28
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО
В мире Статьи
12:15
Кабмин нашел решение проблемы с бензином
Экономика Рынки
01:34
Чубайс резко ответил на обвинения по пенсиям
Экономика
00:45
Турецкий дворник спас женщину от избиения мужем
Происшествия Ближний Восток
01:05
США нанесли новый авиаудар в Сирии
Происшествия Ближний Восток
00:08
Падение яркого метеорита попало на видео
В мире Азия
01:19
«Признать Крым — выстрелить себе в ногу»
В мире Политика
Крупная акула вцепилась зубами в лодку
Вещи В мире
01:19
В Крыму введут новый штраф
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение