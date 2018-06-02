Лесные пожары подбираются к дачным участкам под Выборгом

Как сообщил корреспондент ivbg.ru, в нескольких сотнях метров от дачного посёлка Лебедевка под Выборгом вновь загорелся лес.

Днём 2 июня очевидцы сообщили, что очередное возгорание леса произошло возле трассы «Скандинавия», на 131-м километре неподалёку от поста ГАИ . Над дорогой отчётливо наблюдается большой столб дыма и виден очаг пожара.

В полукилометре от очага находятся дачные участки, садоводства и посёлок Лебедевка Выборгского района.

Это уже далеко не первый очаг возгорания леса вокруг Выборга: так, 31 мая пожарные уже побороли один пожар в районе Толоконниково.