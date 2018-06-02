Ещё
Наводнение в Рустави после сильного дождя: прямой эфир
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Звезда «Смертельного улова» найден мертвым
Звезда «Смертельного улова» найден мертвым

Наводнение в Рустави после сильного дождя: прямой эфир 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Улицы города Рустави, который расположен неподалеку от Тбилиси, оказались затоплены после сильного дождя. Смотрите на кадрах прямой трансляции TV Kvemo Kartli, что происходит в городе
Sputnik Грузия: последние новости
Тысячи людей блокировали центр Тбилиси: фото акции у парламента Скончался российский актер Виталий Шаповалов Звезды сериала "Сладкая жизнь" Панфилов и Ильяшенко отдыхают в Грузии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе произошло новое ЧП123
Путин — Кадырову: «Плохо работаете»285
Три страны решат судьбу нефти48
«Вел себя как настоящий бандит»24
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО125
Видео
06:26
Когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
00:28
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО
В мире Статьи
12:15
Кабмин нашел решение проблемы с бензином
Экономика Рынки
01:34
Чубайс резко ответил на обвинения по пенсиям
Экономика
00:45
Турецкий дворник спас женщину от избиения мужем
Происшествия Ближний Восток
01:05
США нанесли новый авиаудар в Сирии
Происшествия Ближний Восток
00:08
Падение яркого метеорита попало на видео
В мире Азия
01:19
«Признать Крым — выстрелить себе в ногу»
В мире Политика
Крупная акула вцепилась зубами в лодку
Вещи В мире
01:19
В Крыму введут новый штраф
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение