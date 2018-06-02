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Человек пострадал при пожаре в доме Серебряных Прудах
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Звезда «Смертельного улова» найден мертвым
Звезда «Смертельного улова» найден мертвым

Человек пострадал при пожаре в доме Серебряных Прудах 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Пожар произошел в частном доме в деревне Невежино городского округа Серебряные Пруды Подмосковья, в результате происшествия пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
В субботу в 04:01 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Серебряные Пруды, деревня Невежино.
«В 05:02 (2 июня — ред.) — ликвидация пожара. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 10 человек», — говорится в сообщении.
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