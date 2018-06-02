Рабочий погиб при обрушении внутри строящейся школы на юге Санкт‐Петербурга

На Южном шоссе в Санкт‐Петербурге произошло обрушение внутри строящегося здания школы, в результате погиб один рабочий. Об этом сообщили очевидцы ЧП в социальной сети.

Обрушение произошло около 23:00 на Южном шоссе в ЖК «София» возле дома 49.

«С большим грохотом произошло обрушение внутри строящегося здания школы. Раздаются сильные вопли и крики на нерусском языке. Строители бегают и выносят людей из здания», — написали очевидцы.

Источник фото: телеканал «360»

По их словам, спустя пол часа на место происшествия приехала реанимация, полиция, сотрудники МЧС и две пожарные машины.

Источник фото: телеканал «360»

Как сообщили позднее «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, при заливке бетона произошло обрушение лестничного марша. Погиб один рабочий. Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы.