Рабочий погиб при обрушении внутри строящейся школы на юге Санкт‐Петербурга 

На Южном шоссе в Санкт‐Петербурге произошло обрушение внутри строящегося здания школы, в результате погиб один рабочий. Об этом сообщили очевидцы ЧП в социальной сети.
Обрушение произошло около 23:00 на Южном шоссе в ЖК «София» возле дома 49.
«С большим грохотом произошло обрушение внутри строящегося здания школы. Раздаются сильные вопли и крики на нерусском языке. Строители бегают и выносят людей из здания», — написали очевидцы.
Источник фото: телеканал «360»
По их словам, спустя пол часа на место происшествия приехала реанимация, полиция, сотрудники МЧС и две пожарные машины.
Источник фото: телеканал «360»
Как сообщили позднее «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, при заливке бетона произошло обрушение лестничного марша. Погиб один рабочий. Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы.
На проспекте Строителей в Саратове рухнула часть стены жилого дома. Спасатели эвакуировали порядка 150 человек. Жильцов здания временно переселили в гостиницы. В обрушенной части пятиэтажного общежития располагались нежилые помещения сантехнического назначения.