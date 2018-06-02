«Внуково» ввел новую схему движения автомобилей на время ЧМ-2018 

Администрация аэропорта посоветовала пассажирам пользоваться общественным транспортом.
С 4 июня во время проведения чемпионата мира по футболу московский аэропорт «Внуково» изменит тарифы на парковку, а также схему движения транспортных средств на своей территории.
В целях безопасности будет запрещен прямой подъезд к терминалам. Посадка и высадка будет проходить около гостиницы Hilton.
Более того, администрация «Внуково» предупредила о нецелесообразности добираться до аэропорта на собственном автомобиле и посоветовала выбирать общественный транспорт или «Аэроэкспресс».
«Если вы планируете поездку на автомобиле, добавляйте до часа на дорогу», — говорится в сообщении аэропорта в Twitter.
К привычному режиму работы московский аэропорт вернется 25 июля, после завершения проведения турнира.