«Внуково» ввел новую схему движения автомобилей на время ЧМ-2018

Администрация аэропорта посоветовала пассажирам пользоваться общественным транспортом.

С 4 июня во время проведения чемпионата мира по футболу московский аэропорт «Внуково» изменит тарифы на парковку, а также схему движения транспортных средств на своей территории.

В целях безопасности будет запрещен прямой подъезд к терминалам. Посадка и высадка будет проходить около гостиницы Hilton.

Более того, администрация «Внуково» предупредила о нецелесообразности добираться до аэропорта на собственном автомобиле и посоветовала выбирать общественный транспорт или «Аэроэкспресс».

«Если вы планируете поездку на автомобиле, добавляйте до часа на дорогу», — говорится в сообщении аэропорта в Twitter.

К привычному режиму работы московский аэропорт вернется 25 июля, после завершения проведения турнира.