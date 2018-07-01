Тринадцать пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки

На территории Московской области за минувшие сутки зарегистрировали 13 возгораний, к их тушению привлекли 37 единиц техники, сообщается в воскресенье на сайте регионального главка МЧС России.

«Пожаров — 13. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 111 человек, 37 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные аварии спасатели реагировали 17 раз, при этом спасли 22 человека. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В Лотошинском районе спасатели ищут пожилого человека, 84-летний мужчина ушел из дома и не вернулся.

За минувшие сутки очагов горения сухой травы не зарегистрировано. Но за сутки на территории Московской области выявили пять очагов природных пожаров на общей площади 5,78 гектара в Шатурском, Луховицком и Орехово-Зуевском лесничествах.