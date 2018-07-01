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Тринадцать пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки
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Тринадцать пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки 

РИАМО 12 минут назад
Фото: РИАМО
На территории Московской области за минувшие сутки зарегистрировали 13 возгораний, к их тушению привлекли 37 единиц техники, сообщается в воскресенье на сайте регионального главка МЧС России.
«Пожаров — 13. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 111 человек, 37 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные аварии спасатели реагировали 17 раз, при этом спасли 22 человека. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
В Лотошинском районе спасатели ищут пожилого человека, 84-летний мужчина ушел из дома и не вернулся.
За минувшие сутки очагов горения сухой травы не зарегистрировано. Но за сутки на территории Московской области выявили пять очагов природных пожаров на общей площади 5,78 гектара в Шатурском, Луховицком и Орехово-Зуевском лесничествах.
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