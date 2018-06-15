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Тринадцать пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Тринадцать пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Московской области за последние сутки произошло 13 возгораний, к их тушению привлекали более 100 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Пожаров — 13. Спасенных — один. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 116 человек, 33 единицы техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 14 раз, при этом были спасены 12 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
В пятницу сжигание порубочных остатков не запланировано.
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